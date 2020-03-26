Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 57'ye, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 10'a yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da salgın 57 can aldı

Böylece söz konusu virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 57'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 433'e ulaştı.

Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Dominik Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 10'a yükseldi

Dominik Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a, vaka sayısının ise 392'ye ulaştığını açıkladı.

Cardenas, ölenlerin yüzde 70'inin yüksek tansiyon, diyabet, astım ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan erkekler olduğunu dile getirdi.

Dominik'te hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Arap ülkelerinde de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı Mısır'da 456'ya, Gazze'de 9'a, Irak'ta 358'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 54 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki toplam vaka saysısının 456'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakaların, daha önceden hastalığa yakalananlarla temas eden kişiler olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, 7 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Yeni vakaların, bir karantina merkezindeki güvenlik güçlerinden oluştuğunu ve bu kişilerin karantina merkezi dışına çıkmadığını aktaran Kudra, "Sağlık Bakanlığı, Gazze içlerinde virüse rastlanmadığını, tespit edilen vakaların Refah Sınır Kapısı yakınlarındaki bir karantina merkezindeki vakalar olduğunu teyit etmektedir." ifadesine yer verdi.

Irak'ta virüs nedeniyle 31 kişi öldü

Kerbela Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 5 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Necef Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında ise aralarında 4 aylık bir bebek ve 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişide virüse rastlandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı da 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.

Irak genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e, toplam vaka sayısı ise 358'e yükselmiş oldu.

İspanya'da olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma kararına ilişkin Mecliste oylama yapıldı. Meclisteki 350 milletvekilinden sadece 44'ü genel kurul salonuna gelirken, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Mart akşamı yürürlüğe giren ve 29 Mart'ta sona erecek 15 günlük ilk olağanüstü hal kararı, bu kez meclisin onayıyla iki hafta daha uzatılmış oldu.

Gece yarısı saat 01.58'e (TSİ 03.58) kadar süren oturum sonunda, olağanüstü halin uzatılması 321 evet ve 28 çekimser oyla (1 milletvekili oylamaya katılmadı) kabul edildi.

Olağanüstü hal gereği ülke genelinde sadece hastaneler, eczaneler ve marketler açık tutulurken, metro, otobüs, tren ve uçak seferleri azaltıldı.

Polis ve asker, sadece iş yerinden belge alan vatandaşların dolaşımına izin verirken, olağanüstü hali ihlal edenlere para ceza veriliyor.

"Daha karanlık günler yaşayacağız"

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, siyasi partilerin koronavirüse karşı verilen mücadelede birlik olması gerektiğini belirterek, "Daha karanlık günler yaşayacağız ama çıkışın nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Sanchez, muhalefetteki bazı siyasi partilerden gelen, Covid-19 ile mücadelede "ülkedeki tüm işleri durdurun ve serbest dolaşımı tamamen yasaklayın" önerisini reddetti.

Mecliste yapılan konuşmalarda, olağanüstü halin 11 Nisan sonrasında bir kez daha uzatılabileceğinin de sinyalleri verildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise 11 Nisan'dan itibaren olağanüstü halden dolayı alınan bazı önlemleri kaldırmayı umduklarını söyledi.

Meclis ayrıca tarım ve gıda sektöründe ve ekonomide acil yardımları öngören Bakanlar Kurulu kararnamelerini de onayladı.

Başbakan Yardımcısı Calvo'da da koronavirüs tespit edildi

Diğer yandan solunum enfeksiyonu sebebiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'da Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kabinede geçen haftalarda koronavirüs tespit edilen Eşitlik Bakanı İrene Montero ve Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın ise iyileştiği ancak karantinada olmaya devam ettikleri bildirildi.

Çin'den sağlık malzemesi alındı

Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, Çin'den 432 milyon euro değerinde sağlık malzemesi satın aldıklarını açıkladı.

İlla "550 milyon adet maske satın aldık. Malzemeler hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 hafta içinde 11 milyon adet eldiven gelecek. Covid-19 hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon adet satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca, nisan ve haziran ayları içinde 950 solunum cihazı alacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da Covid-19'dan dolayı iptal edilen uçuşlarla mevcut durumda yurt dışında turist olarak bulunan 5 bin kadar İspanyol vatandaşının ülkeye getirilmeleri için çalışmaların sürdürdüğü duyurdu.

Kolombiya, Peru, Ekvator, Arjantin, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki İspanyolları ülkeye getirmek için 11 ticari uçuşun planlandığını aktaran Laya, diğer ülkelerdeki İspanyol vatandaşların da hafta sonuna kadar gelmelerinin öngörüldüğünü söyledi.

La Liga kulüpleri için finansman arayışı

Maçların süresiz ertelendiği İspanya'da, ekonomik sorun yaşayan kulüpleri kurtarmak için de girişimler başlatıldı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, amatör futbol kulüplerine 4 milyon euroya kadar yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Rubiales, 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga'ya en az 500 milyon euroluk finansman kaynağı bulunması gerektiğini belirterek, "Zorluk çekebilecek kulüplere yardım etmek için İspanya'nın en büyük 3 veya 4 bankasıyla birlikte 4, 5, 6 yıllık ödeme süresiyle en az 500 milyon euroluk finansman aranması teklifi sunmaya hazırız." dedi.

İtalya'nın ardından dünyada Covid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 3 bin 647 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 49 bin 515 oldu.

Washington'da bazı iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'in söz konusu kararına ilişkin uygulama yerel saat ile 22.00 itibarıyla başlayacak.

Bu kapsamda eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar faaliyet gösteremeyecek.

Ayrıca, kentte 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler de yasaklandı.

"İyi bir komşu olun ve evinizde kalın" mesajı gönderildi

Söz konusu kısıtlamaların başlamasına saatler kala, kent sakinlerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderildi.

Uygulamaya dair bilgilerin yer aldığı uyarıda, "Virüsle mücadelemiz size bağlı. İyi bir komşu olun ve evinizde kalın." ifadesi kullanıldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Covid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.

Başkent Washington DC'de ise şu ana kadar Covid-19 kaynaklı 167 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

Fransa'nın Mulhouse kentinde kurulan askeri hastaneyi maske takarak ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi.

Macron, salgının yol açtığı krizi atlattıktan sonra uzun süredir sorunların yaşandığı hastanelere yoğun yatırım yapılacağı sözünü verdi.

Cuma günü Elysee Sarayı'nda koronavirüse ilişkin toplantı düzenleyeceğini duyuran Macron, ülkede "Resilience" adı verilen operasyon kapsamında askerlerin salgınla mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını belirtti.

Ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri Mulhouse'da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Bu nedenle de buradaki bazı hastalar tren ve askeri uçaklarla başka kentlerdeki hastanelere taşınmıştı.

Macron'un ziyaret ettiği askeri hastane, kentteki hastanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.

Mali’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının başladığını belirtti.

Mali’nin kara sınırlarının yolcu geçişine kapatıldığını kaydeden Keita, salgın tehdidine rağmen pazar günkü genel seçimlerin gerekli önlemler alınarak düzenleneceğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar yurt dışı kaynaklı 2 Covid-19 vakası tespit edildi.

Kamerun’da vaka sayısı 75’e çıktı

Diğer yandan Kamerun’da görülen Covid-19 vaka sayısı 75’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son testlerde 9 vakanın pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların en fazla başkent Yaounde, Douala ve Bafoussam kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Başbakan Joseph Dion Ngute, basına yaptığı açıklamada halkın sosyal izolasyon kurallarına uymadığını vurgulayarak, kural ihlallerine sert yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Avustralya’da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Victoria Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette 70’li yaşlardaki iki erkek hastan Melbourne’da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde 520 vaka bulunduğunu ve bunlardan 149 hastanın iyileştiğini belirten Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, ‘‘Ne yazık ki Victoria'da koronavirüs ile ilgili ilk iki ölümü kaydettik.’’ ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde ilk kez yaşanan bu can kayıplarıyla birlikte, Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Covid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor.

Sonbahar aylarının yaşandığı Avustralya’da vaka sayısı 2 bin 728’e yükseldi.

Öte yandan 8 kişinin ölmesiyle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni Güney Galler (NSW), bin 219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda.

NSW’yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin danışmanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın sağlığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti.

Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.

Burkina Faso'da vaka sayısı 146'ya çıktı

Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 81 testten 31’inin pozitif çıktığı belirtildi.

Covid-19'un ülkede görüldüğü 9 Mart’tan bu yana vaka sayısının 146'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bunlardan 10’unun iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgının daha da yayılmasının önüne geçmek için halka sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.