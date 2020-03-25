İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 738 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 39 bin 673 olan toplam vaka sayısının da 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştığı kaydedildi.

Tedavi edilen hasta sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 120'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 428 bini aşmış durumda.