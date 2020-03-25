Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da 1 polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.