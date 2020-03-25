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Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.
Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da 1 polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban havan mermisi havan saldırısıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:38
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