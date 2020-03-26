"Türkiye'nin Osmanlı dönemine dayanan banyo kültürü; su, sabun, masaj ve buharın duyusal bir ritüeli. Seyahat etmenin yeni yollarını arayan Amerikalılar için sipariş edilen Türk sabunu, Türk havluları ve kolonya, koronavirüsten korunma sunuyor."

Forbes'in seyahat yazarı Gretchen Kelly, koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarmasının ardından gezginlere Türk hamam kültürünü ve kolonyayı bu sözlerle tavsiye etti.

Kılıç Ali Paşa Hamamı gibi tarihi hamamların yanı sıra İstanbul'daki daha modern hamamların gezginler için hem temiz hem de ilham verici bir deneyim yaşattığını söyleyen Kelly, Türk zeytinyağı bazlı sabun ile hamamlarda kullanılan keselerin normal banyolarda da kullanılabileceğinden bahsetti.

"Türk kolonyası rönesans yaşıyor"

Forbes'te yer alan yazıda Türk kolonyasından da bahsedildi. Kelly, koronavirüs salgınından sonra satın almanın oldukça zorlaştığı kolonyanın yeni bir rönesans dönemi yaşadığını söyledi.

"Yüksek alkol içerikli kolonya (limon versiyonunda yaklaşık yüzde 80 etanol var) dökmek bir Türk ritüeli. Kolonya , genellikle gül, kır çiçekleri, narenciye ve diğer popüler kokular gibi kokulara sahip yüksek alkol içeriğine sahip bir dezenfektan. Konuklara bir hoşgeldin ritüeli olarak kullanıldığı için koku çok baskın değil. Kolonyaya olan talep o kadar çarpıcı bir şekilde arttı ki, geleneksel üreticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor ancak hala bulunabiliyor."

Hamam kültürü ürünleri tavsiye edildi

Gezginlerin İstanbul'un tarihi ve modern hamamlarına seyahat etmek için seyahat kısıtlamalarının kadırılmasını beklemek zorunda olduğunu hatırlatan yazar, "Türk tarzı banyo için yatıştırıcı zeytinyağı sabunlarına, renkli peştemallere, bakır kaselere ve diğer ürünlere internet üzerinden erişilebileeğini söyledi.