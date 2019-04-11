TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatlarının katılımıyla düzenlenecek toplantının açılışını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak katılımcılara hitap edilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da GSM Raportörü sıfatıyla "Suriye’deki Güncel Durum" başlıklı raporu sunacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon arasında yapılacak ikili görüşmede, Türkiye'nin NATO'daki öncelikleri ve rolü ile NATO PA’ya katkıları konuları ele alınacak.

Toplantı kapsamında, Suriye'deki son durum, Orta Asya ve Afganistan'daki gelişmeler, mülteciliğin insani ve güvenlik boyutu, Libya ve Sahraaltı Afrika'daki durum, Körfez bölgesinde değişim, Irak’ın güvenliği, Ortadoğu’da Rusya ve Çin’in mevcudiyeti, Filistin ihtilafında son gelişmeler konuları görüşülecek.

Yarın, katılımcı ülkelerin parlamenterleri, Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan karma takım ile futbol maçı yapacak.

Kaynak: AA