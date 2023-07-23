Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2023 11:30

NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çağrısıyla Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevkiyatını ele almak üzere toplanacak.

NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan ve ilk toplantısını zirve sırasında yapan Konsey, ikinci kez bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konsey, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
NATO Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 113'e çıktı
13:16
Rusya: Odessa’da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk
12:55
Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı
12:52
"Martı popülasyonu anormal seviyelere ulaştı"
12:42
Mehmetçik için yeni güç: BARKAN
12:42
Akraba ziyaretine ilk çeyrekte yaklaşık 12 milyar lira harcandı
Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Nefes nefese KPSS'ye koştular
Nefes nefese KPSS'ye koştular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ