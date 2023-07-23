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Dünya
AA 23.07.2023 09:54

Mali'de Anayasa Mahkemesi yeni anayasayı kabul etti

Mali'de 18 Haziran'da yapılan anayasa değişikliği referandumunun resmi sonuçları açıklandı.

Mali'de Anayasa Mahkemesi yeni anayasayı kabul etti
[Fotograf: TRT Haber]

Anayasa Mahkemesi Başkanı Amadou Ousmane Toure, 18 Haziran'da düzenlenen halk oylamasıyla anayasa değişikliğinin yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

Toure, katılım oranının da yüzde 38,23 olduğunu kaydetti.

Bazı siyasi partiler, 2020'deki darbeyle başa gelen askeri geçiş hükümetinin, anayasa değişikliği yapabilecek niteliğe ve meşruiyete sahip olmadığı gerekçesiyle referanduma karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliğiyle "Yüksek Ulus Konseyi" isimli senato benzeri yapının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni değişikliğe göre, ülke politikalarını hükümet yerine cumhurbaşkanı belirleyecek, başbakan ve bakanları da cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclisi de feshetme yetkisine sahip olacak.

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