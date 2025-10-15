Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 14:45

NATO-Ukrayna Konseyi Brüksel'de toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı, gayriresmi formatta savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de toplandı.

NATO-Ukrayna Konseyi Brüksel'de toplandı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bir araya gelen müttefik ülkelerin bakanları, ana oturumun ardından gayriresmi NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti.

Toplantıya NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de katılıyor.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.

