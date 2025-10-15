Afganistan'ın Pakistan ile çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddiası

Karaçi merkezli Geo News'e konuşan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun, Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini aktardı.

Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Afgan hükümetinin sosyal medyada Pakistan ordusuna ait savaş ekipmanlarını ele geçirdiği yönünde "sahte" videolar yaydığını ifade eden yetkililer, bu görüntülerin "gerçek dışı ve temelsiz" olduğunu kaydetti.

Pakistan: 25 ila 30 Afgan gücü öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da, Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık olarak 6 tankın imha edildiği ve 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği ifade edildi.

Hindistan'a provokatif söylemlerini durdurma çağrısı

ISPR'den yapılan başka bir açıklamada ise, Hint ordusunun Bihar ve Batı Bengal'de düzenlenecek seçimler öncesinde tekrarladığı "provokatif söylemler" eleştirilerek, bu tür açıklamaların bölgesel barış ve istikrar için ciddi risk oluşturduğu savunuldu.

Açıklamada, ülkelerin, artık Hindistan'ı, "sınır ötesi terörizmin gerçek yüzü ve bölgesel istikrarsızlığın merkez üssü olarak" gördüğü ileri sürüldü.

Yeni Delhi hükümetinin, Pakistan'ın topraklarını savunmaya "hazır ve kararlı olduğunu" anlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Her türlü saldırganlık eylemi, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak hızlı, kararlı ve yoğun bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.