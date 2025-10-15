Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 13:05

İsrail, ateşkese rağmen UNRWA'nın Gazze'ye yardım göndermesine izin vermiyor

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'ne yardım göndermesine ilişkin 7 ayı aşkın süredir başlattığı yasağını sürdürüyor.

İsrail, ateşkese rağmen UNRWA'nın Gazze'ye yardım göndermesine izin vermiyor

UNRWA, ateşkesin ardından Gazze'ye giden yardımların durumuna ilişkin AA muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana UNRWA'nın Gazze'ye gıda dahil insani yardım göndermesine izin verilmediğine dikkati çekilen açıklamada, geçen hafta varılan ateşkese rağmen UNRWA'ya yönelik İsrail yasağının sürdüğü belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunun altı çizildi.

UNRWA'nın ayrıca Gazze'nin yerle bir olması nedeniyle kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinliye yetecek kadar barınma malzemelerinin de bulunduğu vurgulandı.

İsrail'in, ateşkese rağmen hem gıda hem de barınma malzemelerine ciddi derecede ihtiyaç duyulan Gazze'ye UNRWA'nın 7 ayı aşkın süredir tek tır bile yardım sokmasına izin vermediğine dikkati çekildi.

Gazze'de 12 bin çalışanıyla UNRWA'nın sahadaki en büyük insani yardım kuruluşu olması ve ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen bu yasağın sürdüğü kaydedildi.

Anlaşmanın aksine yardım girişleri kısıtlı

İsrail'in getirdiği yasak nedeniyle yardım faaliyetlerinin dışında bırakılan UNRWA'nın, ateşkesten sonra Gazze'ye giren insani yardım tırı sayısına ilişkin ellerinde bir veri olmadığı belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), benzer şekilde AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada ateşkesten bu yana Gazze'ye kaç yardım tırının girdiğine ilişkin ellerinde veri olmadığını paylaştı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) ise AA muhabirinin, ateşkesten sonra yardım girişlerine ilişkin yazılı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne sadece 173 yardım tırının girdiğini, yardımların bölgedeki asgari ihtiyaçları dahi karşılamadığını kaydetti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
