Bakan Kurum: Bizim insanımız devletine 'devlet baba' der

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılı dolayısıyla uluslararası basına yönelik düzenlenen medya programında Kahramanmaraş’ta yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Kurum, ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan’dan olmak üzere 11 ülkeden gelen basın mensuplarına 11 ilde bugün gelinen noktayı, yeniden inşa ve ihya sürecini anlattı. Öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler eşliğinde sunum yapan Bakan Kurum, “100’den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük olan 110 bin kilometrekarelik bir alanda, bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 7’si büyükşehrimiz olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. Bu yıkımda, 50 binden fazla canımızı ebediyete uğurladık, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Sadece konutlarımız değil; enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar aldı” diye konuştu.

“Milletimizin en büyük dayanağı devletimiz oldu"

Bir taraftan enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremin 15. gününde Asrın İnşa Seferberliği’ni başlattıklarını anlattı:

"İşimiz gerçekten zordu. ‘Umudumuz acımızdan büyük olmalı’ dedik. Umudumuzu hiç yitirmedik ve derhal işe koyulduk. Depremden 15 gün sonra ilk temellerimizi attık, 45’inci günde ilk evlerimizin teslimini vatandaşımıza yapmış olduk. Bu süreçte milletimizin en büyük dayanağı, her şartta sorumluluk üstlenen devletimiz oldu. Bizim insanımız devletine; ‘Devlet Baba’ der. Zira, bizim devletimiz bir baba misali; merhametiyle sarıp sarmalayan, kudretiyle güven veren ve evlatlarını asla sahipsiz bırakmayan bir iradeyi temsil etmektedir. İşte biz bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzü buraya kanalize ederek bölgede büyük bir seferberlik ilan ettik. Hem maddi hem manevi tüm kaynaklarımızı buraya aktardık. Hükümet olarak, belediyeler ve sivil toplumla birlikte koordinasyon içerisinde hareket ederek bir dayanışma örneğini ortaya koyduk."

"Emsalsiz bir yeniden inşa sürecine imza attık"

Bakan Kurum, 11 ildeki 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek “İnsanüstü bir gayretle çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. Milletimizin de desteğiyle emsalsiz bir yeniden inşa sürecine imza attık. Geldiğimiz noktada 455 bin konutu milletimize teslim ettik. 455 bin konutu size şöyle anlatayım. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar bir alanı yani bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, İnşa ve ihya çalışmalarını anlattı

Bakan Kurum, konuşmasında 11 ilde yürütülen inşa ve restoran çalışmalarını fotoğraflar ve video eşliğinde basın mensuplarına anlattı.

Kahramanmaraş’ta 93 bin 576 bağımsız birimin inşa edildiğini ifade eden Bakan Kurum, Azerbaycan Mahallesi’nden büyük yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’ne, Kapalı Çarşı gibi şehrin ticaret merkezlerine kadar örnek projeleri gösterdi. Hatay’da ilk ışıklandırılan cadde olan Kurtuluş Caddesi’ni, yeninden ayağa kaldırılan Habib-i Neccar Camii’ni, şehrin kalbi Uzun Çarşı’yı, yenilenen Tarihi Meclis Binası’nı; Adıyaman’da 5 milyon metrekare büyüklüğündeki İndere’de yükselen 16 bin yeni konutu; Malatya’da Türkiye’nin en büyük şantiyesi olan İkizce’de inşa edilen 28 bin yapıyı, yeniden ihya edilen Bakırcılar Çarşısı’nı gazetecilere görselleriyle anlattı.

"Tükiye hız ve kalite arasındaki dengeyle de örnektir"

Bakan Kurum, böylesine büyük bir afetin altından kalkmanın hiçbir ülke için kolay olmayacağına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Altyapıdan konut üretimine, sosyal çöküşün toparlanmasından afet bölgesindeki ekonominin iyileşmesine kadar çok boyutlu bir süreçten bahsediyoruz. Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki; Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu zoru başardık. Hükümet olarak, belediyeler ve sivil toplumla olağanüstü bir koordinasyon örneği gösterdik. Evet, hızlı olduk ama kaliteden asla ödün vermedik. Yani Türkiye sadece afet sonrasındaki inşaat hızıyla değil; hız ve kalite arasındaki dengeyle de örnektir. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimi deneyimimizi tüm dünya ile paylaşmaya hazırız. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'miz çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Anadolu bugün yeniden ayağa kalkmıştır."

"Devletimizin bu birikimini, tecrübesini yakın coğrafyaya aktaracağız"

Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum Türkiye’nin bu inşa tecrübesini tüm dünyaya paylaşmaya hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Devletimizin bu birikimini, tecrübesini yakın coğrafyaya aktaracağız. İşte bugün baktığınızda Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da, Rusya'da, Gazze'de gerçekten bir dram söz konusu. İnşallah savaşın bitmesiyle buradaki tecrübeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ihtiyacı olan her devlete sunacaktır. Talep eden her devlete bu desteği verecektir, bu tecrübeyi aktaracaktır. Bunun dışında da tabii ki gelişmekte olan ülkelerle; görüşüyoruz, onlar da buradaki tecrübeyi, birikimi bizden almak istiyorlar. Bununla ilgili de TOKİ Başkanlığımız, ilgili genel müdürlüklerimiz, Bakanlığımız her türlü birikimi gelen talep doğrultusunda paylaşmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bölgemizde ortaya koymuş olduğu barışın tesis edilmesi amacıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü sorumluluğu alacak, kardeşlerinin, mazlum coğrafyaların yine yanında olmaya devam edecektir."

"15. günde bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan bu planlamalara başladık"

Mısırlı gazetecinin “Bütün bu operasyonlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Buraların kimliğini muhafaza edilerek yapılmasını nasıl sağlıyorsunuz” sorusunu bakan Kurum şöyle cevapladı:

"Dünyanın en iyi mimarlarıyla, ülkemizin en iyi planlamacılarıyla bir planlama yaptık. 15. günde bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan bu planlamalara başladık. Tüm üreticileri, tüm bu manada malzeme tedarik eden firmalarımızı, üreticilerimizi tek tek konuşmak, toplantılar yapmak suretiyle yönlendirdik. Bir taraftan da şehrin büyümesi, gelişmesi adına şehrin çeperlerine yönelecek adımlar attık. İşte bunun örneği Adıyaman'da İndere'dir, Malatya İkizce'dir. Hem Yeşilyurt'ta hem Battalgazi'de yaptığımız işlerdir. Yine Kahramanmaraş'ta şehrin çeperlerinde yaptığımız Altınova’dır. Yine Fay hatlarını tek tek inceledik. Bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleriyle çalıştık. Onların önerileri doğrultusunda hareket ettik. Bu önerilerle birlikte yol yürüdük."

"Milletçe tek yürek olmak neymiş tüm dünyaya gösterdik"

Bakan Kurum Azerbaycanlı gazetecinin inşa çalışmalarına yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

"Deprem bize ne öğretti? Yani zor günde bir olmayı öğretti. Zor günde birbirine destek olmayı öğretti. Milletçe tek yürek olmak neymiş tüm dünyaya gösterdik. Böylesi bir afetin altından kalkmak, kısa zamanda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir inşayı gerçekleştirebilmek her babayiğidin harcı değil. Bunu Türkiye başarmıştır; dostlarıyla, kardeşiyle, milletiyle birlikte başarmıştır ve istiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın. İstiyoruz ki bir daha bu depremde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve bununla ilgili de irademizi çok güçlü bir şekilde sahaya koymaya devam ediyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz, bir taraftan da yeni Sayın Cumhurbaşkanımız 500 bin sosyal konut projesini milletimize ilan etti. 81 ilde şimdi 500 bin sosyal konutu inşa etmek için de bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Yani bir taraftan işte depremin izleri silinirken bir taraftan da o 81 ilde deprem riskini, deprem afetiyle ilgili o sorunları bertaraf etmek için de bir mücadele ortaya koyuyoruz."



Bakan Kurum, Yunan gazetecinin “2023’teki bu benzersiz deprem sizin depreme yönelik stratejilerinizi nasıl değiştirdi?’ sorusuna afet öncesi ve afet esnasında yaşanılan tüm sıkıntıları not ederek bir eylem planı ortaya konduğunu ve bu kapsamda gerekli adımların atıldığını anlattı.

Bakan Kurum, bölgede inşa edilen evlerin çevre dostu ve yeşil enerji uyumlu olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

"Bugün dünyanın yeni şehirleri böyle inşa edilmeli diyoruz. Yani ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üretebilen, yeşil alanı olan, kişi başı yeşil alan miktarı eskiye göre daha da arttırılmış, atık sularını yeniden kullanan, yağmur suyunu toplayıp bahçe sulamasında yine değerlendiren... Yani aslında kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle hareket ettiğimiz bir bakıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi örnektir."

