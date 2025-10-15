Duman 17.3ºC Ankara
AA 15.10.2025 11:46

İşgalci İsrail askerlerinin darbettiği 57 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te başından darbedilen 57 yaşındaki Filistinli adam hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail askerlerinin darbettiği 57 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kentindeki Kızılay ekiplerinin öldürülen Filistinlinin naaşını İsrail tarafından teslim aldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin başından darbederek yaraladığı ve ölümüne sebep olduğu 57 yaşındaki Filistinlinin naaşının, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya Sınır Kapısı'nda Kızılay ekiplerine teslim edilerek hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Cenin kentinin güneyindeki Ez-Zubebde beldesinden bir Filistinlinin, İsrail sınırları içindeki işine gitmek için sınır duvarını aşmaya çalıştığı sırada dövüldüğünü söyledi.

İsrail, 8 Ekim 2023’te başlattığı Gazze’ye yönelik soykırımın ardından Filistinli işçilerin ruhsatlı oldukları İsrail’deki işlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle bazı işçiler, büyük risklere rağmen duvarı aşmaya çalışıyor.

Filistin Genel İşçi Sendikası verilerine göre, İsrail ordusu soykırımın başlangıcından bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da 38 Filistinli işçiyi öldürdü.

Aynı dönemde, işlerine ulaşmaya veya dönmeye çalışan 12 bin Filistinli işçi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gazze’deki soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırıları sonucu en az 1052 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı. Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1600'ü çocuk 20 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

İsrail
