AA 23.09.2025 14:39

NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

NATO, Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi üzerine yapılan toplantının ardından, söz konusu müdahaleyi kınayarak bunun Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarından biri olduğunu bildirdi.

NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR), üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine ilişkin Konseye bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, NATO’nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı ifade edildi.

Bu ihlalin Rusya’nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey’in son iki hafta içinde ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya’nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Rusya’nın "tırmandırıcı ve tehlikeli bu eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıdığına" işaret edilen açıklamada, bu eylemlerin yanlış hesaplamalara yol açtığı, bu nedenle derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi.

NATO’nun Rusya’nın pervasız eylemlerine vereceği yanıtın güçlü olmaya devam edeceği ifade edilerek, caydırıcılık ve savunma kapasitesinin, özellikle hava savunması alanında artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya’nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

NATO’nun tepkilerinin zamanlamasını ve kapsamını kendi seçimine göre sürdüreceğine, 5. maddeye bağlılığın ise sarsılmaz olduğuna vurgu yapılarak müttefiklerin Rusya’nın bu ve benzeri sorumsuz eylemleriyle caydırılamayacağının altı çizildi.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.

NATO Estonya Rusya
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 382'ye çıktı
