Dünya
AA 23.09.2025 14:13

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 382'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak, 65 bin 382'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 382'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 190 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 526'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 511'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 382'ye, yaralıların sayısının 166 bin 985'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail Gazze'deki sağlık sistemini hedef alarak hastaneleri hizmet dışı bırakıyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini hedef alarak hastaneleri hizmet dışı bıraktığı vurgulandı.

Sağlık sisteminin hedef alınmasının hasta ve yaralılara karşı işlenen bir suç olduğu, hasta ve yaralıları uluslararası olarak güvence altına alınan tıbbi tedavi hakkından mahrum bıraktığı kaydedildi.

