AA 23.09.2025 13:05

Danimarka: Kopenhag Havalimanı'nı kapatan dronları "yetenekli operatör" uçurdu

Danimarka polisi, ülkenin ana havalimanının kapatılmasına sebep olan dronların belirli yeteneklerini göstermek isteyen "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve hiçbir şüphelinin tespit edilmediğini açıkladı.

Danimarka: Kopenhag Havalimanı'nı kapatan dronları "yetenekli operatör" uçurdu

İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, dün geç saatlerde hava sahalarında dronlar tespit edilmesinin ardından saatlerce kapatılmıştı.

Danimarka Polisi Kıdemli Müfettişi Jens Jespersen, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dronların sayısı ve boyutu ile olayın zamanlaması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, "yetenekli bir operatörün" olayda parmağı olduğunun varsayıldığını söyledi.

Jespersen, "Bunun yetenekli bir operatör olduğu sonucuna vardık. Bu şekilde gösteriş yapmak için gerekli yeteneklere, iradeye ve araçlara sahip bir aktör." ifadelerini kullandı.

Bu aktörün kim olabileceği konusunda bir bilgisi olmadığını belirten Jespersen, Danimarka ve Norveç'teki olayların (havalimanlarında dronların görülmesi) bağlantılı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu olayda ne kadar parmağı olabileceği sorusunu, Jens Jespersen, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Basitçe, bilmiyorum." diye yanıtladı.

Jespersen, Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunan Kopenhag Havalimanı'nda görülen dronlardan insanlara yönelik somut bir tehdit olmadığını sözlerine ekledi.

Bu arada, Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanında yaklaşık 100 uçuş iptal edilirken, toplamda yaklaşık 20 bin yolcu bu durumdan etkilendi.

Avrupa hava trafiği

Öte yandan, siber saldırılar ve dronlar Avrupa hava trafiğini durma noktasına getirmeye devam etmesi de dikkati çekiyor. Hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı Avrupa genelindeki birçok büyük havalimanında ciddi aksamalara yol açmıştı. Brüksel, Berlin ve Londra gibi şehirlerde, uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saldırının etkileri, dün de devam etti ve operasyonlarda gecikmelere neden oldu.

