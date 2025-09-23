Açık 24ºC Ankara
Dünya
AA 23.09.2025 12:14

ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelen İranlı diplomatların toptan mağazalardan alışveriş yapmasını ve lüks ürün satın almasını kısıtladığını bildirdi.

ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını belirtti.

Pigott, İranlı yetkililerin, New York'taki İran misyonu çalışanları dahil, ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu kaydetti.

Sözcü Pigott, İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

CNN'in haberine göre ise İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

ABD Birleşmiş Milletler İran
OKUMA LİSTESİ