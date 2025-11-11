Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 22:07

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren personel için başsağlığı diledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajı

Rutte, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone'den destek mesajı

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı.

Dragone, "(Olay hakkında) daha fazla bilgi beklerken, düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Mark Rutte NATO
Sıradaki Haber
Hamas: Yabancı basının kapatılmasına izin veren yasa, İsrail'in suçlarını örtbas etme girişimidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Jamaika'da Melissa Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 45'e çıktı
22:08
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
22:05
İddianame: İstanbul'da belediye başkan adaylarını İmamoğlu ve Akpolat belirledi
22:13
Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri iddianamede
21:36
Hamas: Yabancı basının kapatılmasına izin veren yasa, İsrail'in suçlarını örtbas etme girişimidir
21:26
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, evleri ve araçları ateşe verdi
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ