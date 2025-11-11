Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 21:34

Hamas: Yabancı basının kapatılmasına izin veren yasa, İsrail'in suçlarını örtbas etme girişimidir

Hamas, hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısının İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edilmesini, "Tel Aviv'in işlediği suçları dünyadan gizleme girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas: Yabancı basının kapatılmasına izin veren yasa, İsrail'in suçlarını örtbas etme girişimidir
[Fotograf: AA]

Hamas'ın Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Meclisi'nin, hükümete yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısını oylamasının, basın özgürlüğüne doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve muhalifleri susturma politikasını güçlendirdiğini belirtti.

Bu yasanın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suç ve saldırıların dünya tarafından öğrenilmesini engellemeyi amaçladığını belirten Rişk, İsrail'in, devlet güvenliğine zararlı olarak sınıflandırdığı içeriklerin aslında "cinayet, yerinden etme, iskân, Yahudileştirme ve ev yıkımı" suçlarını ifşa ettiğini ve işgal altındaki Filistinlilerin çektiği acıları belgelediğini vurguladı.

Rişk, yabancı medyanın dışlanmasının, ancak bu ihlalleri gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak yorumlanabileceğini, kınanması ve hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Ülkeleri ve insan hakları örgütlerini "bu yasanın iptali için derhal harekete geçmeye ve her türlü baskıyı uygulamaya" çağıran Rişk, bu yasanın İsrail'in Filistin halkına karşı suçlarını tırmandırma niyetinin açık bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Rişk, uluslararası basın sendikalarını, dernekleri ve medya kuruluşlarını, "uluslararası gazetecilerin işgal altındaki Filistin topraklarına erişebilmeleri, gerçeği görebilmeleri, yaşananları aktarabilmeleri ve Filistin davasını desteklemeleri için" İsrail'e karşı güçlerini birleştirmeye çağırdı.

Hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısı dün İsrail Meclisi'nde düzenlenen ilk oylamada kabul edilmişti.

Mecliste yapılan oylamada 120 milletvekilinden 50'si evet, 41'i hayır oyu kullanmıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

ETİKETLER
Hamas
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, evleri ve araçları ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajı
22:08
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
22:05
İddianame: İstanbul'da belediye başkan adaylarını İmamoğlu ve Akpolat belirledi
22:13
Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri iddianamede
21:26
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, evleri ve araçları ateşe verdi
21:19
'Suç örgütü' gelirleri kişisel zenginleşme için kullanıldı iddiası
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ