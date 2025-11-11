Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.11.2025 21:24

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, evleri ve araçları ateşe verdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde 2 Filistinliyi yaraladı, bazı ev ve araçları ateşe verdi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, evleri ve araçları ateşe verdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli Tulkerim'de Beyt Lid ve Deyr Şeref kasabaları arasında bulunan El-Ledain bölgesine baskın düzenledi ve bedevi Filistinlilere ait baraka evler, çadırlar ile araçları ateşe verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da ise İsraillilerin Beyt Lid kasabası yakınlarındaki sanayi ve tarım tesislerini hedef aldığı, bir süt fabrikasına ait dört kamyonu ateşe verdiği ve fabrikada hasara yol açtığı kaydedildi.

İsraillilerin ayrıca bölgede yaşayan 5 bedevi ailenin tarım arazileri ile baraka evlerini hedef aldığı, Filistinlilere taş atarak en az 2'sinin yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

İsraillilerin yıktığı baraka evler ile yanmış kamyon ve araçlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

