Azerbaycan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı için başlatılan kurtarma çalışmalarına yardım önerdi

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.

Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.

Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.