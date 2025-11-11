Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 17:01

Azerbaycan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı için başlatılan kurtarma çalışmalarına yardım önerdi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili, ülkesinin arama kurtarma faaliyetleri için her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı için başlatılan kurtarma çalışmalarına yardım önerdi

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.

Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.

Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Azerbaycan Uçak Kazası Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
17:44
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
17:39
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi mahkemeye gönderildi
17:26
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ilk görüntüsünü CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle verdi
17:06
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
16:57
Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ