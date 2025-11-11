Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 15:21

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'de uzuvları ampute edilen 6 bin Filistinlinin bir an önce uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki Filistinli hasta ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığına kayıtlı 6 bin ampütasyon vakasının acil şekilde uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, bunlardan yüzde 25'inin çocuklardan, yüzde 12,7'sinin de kadınlardan oluştuğu vurgulandı.

Tıbbi imkanlar ve malzemelerin yetersizliğinin uzuvları ampute edilen Filistinlilerin acılarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sayılar, binlerce yaralının ve ailelerinin yaşadığı derin insani acıyı yansıtmakta olup, özellikle erken yaşta kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalan çocuklar için rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki insani felaketin boyutlarına dikkat çekilen açıklamada, yaralıların gerekli bakımı alabilmeleri için sağlık ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki hasta çocuklar, "umutsuzca" yurt dışında tedavi olacakları günü bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Marmara'nın batısı ile Güney Ege için sağanak uyarısı
16:12
Hamas: Arafat'a uygulanan kuşatma ve suikast, Gazze ve Batı Şeria'da sürüyor
15:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kimseye taviz vermeyeceğiz
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:45
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:21
Bakan Bolat: ABD ile iş birliğimizi daha yüksek rakamlara yükselteceğiz
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ