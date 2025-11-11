Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
Dünya
AA 11.11.2025 14:24

AB'nin desteklediği Afrika geri dönüş programındaki yardımlar tartışma yarattı

Associated Press (AP) haber ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) Afrika'dan gelen göçmenlerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla sağladığı yüz milyonlarca dolarlık fonun, sahada beklenen etkiyi göstermediğini ve yardımların adil dağıtılmadığı iddialarının tartışma yarattığını iddia etti.

AP'nin haberine göre, geri dönen bazı Afrikalı göçmenler, kendilerine vadedilen ekonomik ve sosyal desteğin verilmediğini öne sürdü.

Söz konusu iddialar, AB'nin göç yönetimi politikaları ile IOM'un uygulamaları konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

AB'nin 2016'da başlattığı ve IOM tarafından yürütülen "Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon" programı, Avrupa'ya ulaşamayan Afrikalı göçmenlerin ülkelerine geri dönmesini ve yeniden hayata tutunmasını hedefliyor.

2022-2025 döneminde, 100 binden fazla Sahra Altı Afrikalı göçmenin Kuzey Afrika ve Nijer’den geri dönüşü sağlandı.

Toplam bütçesi 380 milyon dolar olan programın yüzde 58'inin, "geri dönüş sonrası destek" için ayrıldığı bildirildi.

IOM, söz konusu desteklerin barınma, tıbbi yardım, psikososyal hizmet, mesleki eğitim ve küçük işletme hibelerini kapsadığını belirtiyor.

Bazı göçmenler destek alamadıklarını iddia etti

Gambiya ve Gine'deki bazı geri dönen göçmenler, IOM'un kendilerine vadedilen yardımlarını almadıklarını öne sürdü.

Gine'den 20 yaşındaki Kabinet Kante, iki yıl süren başarısız Avrupa yolculuğunun ardından IOM aracılığıyla ülkesine döndüğünü ancak mesleki eğitim talebine yanıt alamadığını söyledi.

Kante, benzer durumda olan 50'den fazla kişinin bulundukları bir WhatsApp grubunda kendi deneyimlerini paylaştıklarını anlattı.

IOM: Gecikmeler yaşanabiliyor

IOM Batı Afrika Bölge Ofisinden François Xavier Ada, 90 binden fazla kişinin yeniden entegrasyon sürecine başladığını, 60 bininin ise süreci tamamladığını bildirdi.

Ada, bazı vakalarda yüksek iş yükü veya eksik belgeler nedeniyle gecikmeler yaşanabildiğini belirterek, "Bekletilen kişilerle ilgili bilgi almaktan memnuniyet duyarız ancak bireysel vakaları paylaşamıyoruz." ifadesini kullandı.

AB yetkilileri ise IOM'un açıklamalarını yinelemekle yetindi.

Brüksel merkezli Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyinden Josephine Liebl, AB fonlarının kullanımında "şeffaflık ve hesap verebilirlik" eksikliği bulunduğunu savundu.

Göç Politikası Enstitüsü Direktörü Camille Le Coz ise programın geri dönüş sürecinde önemli rol oynadığını ancak göçmenlerin uzun vadeli entegrasyonu için gerekli sosyal ve ekonomik desteğin eksik kaldığını ifade etti.

Gine'de faaliyet gösteren Düzensiz Göçle Mücadele Derneği Direktörü Elhadj Mohamed Diallo da "Amacımız insanları burada tutmak değil, yeniden hayatlarının kontrolünü ellerine vermek. Göç doğaldır, suyu engellerseniz, mutlaka yolunu bulur." dedi.

