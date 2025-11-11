Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
Dünya
AA 11.11.2025 16:55

Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

