NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanlarından oluşan "Askeri Komite"nin toplantısı 2 gün sürecek.

Toplantıda, ittifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesi ile güncel gelişmeler ele alınıyor.

Terörle mücadele kapsamında Irak'taki eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki barış gücü, Rusya'nın askeri faaliyetleri ve ortaklarla işbirliği resmi gündemde öne çıkan başlıklar.

Toplantıya Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Zirvede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerikalı mevkidaşı Mark Milley ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Suriye’de güvenlik durumu ile bölgede Türk Amerikan işbirliğinin önemi ele alındı.

Kaynak: TRT Haber