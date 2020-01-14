Dünya
Mehmetçik'ten Suriyeli engellilere yardım eli14 Ocak 2020 Salı 18:04 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 18:24
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede tekerlekli sandalye dağıttı.
Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan yerlerde yardım faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son klipte, tekerlekli sandalye dağıtımının görüntülerine yer verildi.
O görüntülerde Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerinin evlerini tek tek geziyor, tekerlekli sandalye dağıtıyor.
Yardım yapılan kişilerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.
Suriyeli bir engelli yakını, "Türk devleti, Türk halkıyla Suriye halkı arasında ayrım yapmıyor, bütün kalbimle teşekkür ederim." diyerek duygularını dile getirdi.
Kaynak: TRT Haber
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