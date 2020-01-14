Irish Times gazetesi, İrlanda Başbakanının muhalefetteki Fianna Fail Partisi lideri Michael Martin'i, seçim tarihi konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

İrlanda Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da, Varadkar'ın, seçime gidilebilmesi için Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'ten parlamentoyu feshetmesini isteyeceği belirtildi.

Partiler seçimde, 158 sandalyeli meclis için yarışacak. Anketler, her ikisi de merkez sağda yer alan iktidardaki Fine Gael ile muhalefetteki Fianna Fail partilerinin birbirine yakın oy alacağını gösteriyor.

Kaynak: AA