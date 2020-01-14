Dünya
İrlanda'da genel seçim 8 Şubat'ta yapılacak14 Ocak 2020 Salı 17:43 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 17:51
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, genel seçim için 8 Şubat tarihini verdi.
Irish Times gazetesi, İrlanda Başbakanının muhalefetteki Fianna Fail Partisi lideri Michael Martin'i, seçim tarihi konusunda bilgilendirdiğini yazdı.
İrlanda Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da, Varadkar'ın, seçime gidilebilmesi için Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'ten parlamentoyu feshetmesini isteyeceği belirtildi.
Partiler seçimde, 158 sandalyeli meclis için yarışacak. Anketler, her ikisi de merkez sağda yer alan iktidardaki Fine Gael ile muhalefetteki Fianna Fail partilerinin birbirine yakın oy alacağını gösteriyor.
Kaynak: AA
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