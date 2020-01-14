Bölgede, son çeyrek asrın en büyük çekirge istilası yaşanıyor.

FAO'nun yayımladığı raporda, Kenya, Somali, Sudan ve Etiyopya'yı etkisi altına alan çekirge istilasının komşu ülkelere yayılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Binlerce hektarlık arazide ilaçlama yapıldığına dikkat çekilen raporda, "Gıda güvenliği ve geçim kaynaklarına benzeri görülmemiş bir tehdit var." ifadesi kullanıldı.

Raporda, sürülerin Uganda ve Güney Sudan'a hareket edebileceği uyarısı yer aldı.

Etiyopya uçağı, havalimanını pas geçti

Öte yandan Etiyopya Hava Yollarına ait yolcu uçağı dün çöl çekirgeleri nedeniyle Dire Dawa şehrine iniş yapamayarak başkent Addis Ababa'ya yönelmek zorunda kalmıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Kaynak: AA