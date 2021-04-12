ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da destek çağrısı yaptı.

Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla

Oy vermek için: https://t.co/PcAWKdaFPO pic.twitter.com/vNJBaf9ddB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2021

İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölümüz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı.



Van Gölü'ne bir oy da siz destek olmak için #VanGölünüOyla https://t.co/JYEUYRRpdQ pic.twitter.com/0clavCNUlW — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 11, 2021

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Uzay istasyonundan çekilen #VanGölü’nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.



Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için https://t.co/egi1YCQfO8#VanGölünüOyla pic.twitter.com/4BLSxgUkU6 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 11, 2021

Bakan Ersoy, "Uzay istasyonundan çekilen Van Gölü'nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için Van Gölü'nü oyla" sözlerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan "Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum.



Oy kullanmak için https://t.co/CpSFf4pJym pic.twitter.com/acKhBdFZL6 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 11, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "#VanGölünüOyla" etiketiyle şu paylaşımda bulundu.

NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla



Oy vermek için https://t.co/LOkKmO9lID pic.twitter.com/bisw7ifkhz — Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021

"NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım."