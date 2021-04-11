Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini açıkladı.

Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.

Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.