Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den kritik Brüksel ziyareti
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği açıklandı.
Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini açıkladı.
Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.
Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: ABD İran Afganistan Ukrayna
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