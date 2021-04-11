Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Çin'e Tayvan uyarısı: Çok ciddi bir hata olur
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press" programına konuk olarak dış politikaya yönelik açıklamalar yaptı.
Çin'in Tayvan konusundaki adımlarına dikkati çeken Blinken, Pekin yönetiminin "saldırgan tavırları" ve boğazlardaki artan tansiyonun endişe yarattığını söyledi.
Blinken, Tayvan'a bölgede barış ve güvenliği sağlamak için verdikleri sözün arkasında olduklarını vurgulayarak, "Şunu size söyleyebilirim ki Tayvan'ın şu anki statükosunu zorla değiştirmeye çalışmak çok ciddi bir hata olur" dedi.
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