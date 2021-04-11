Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırgızistan'da yeni anayasa taslağı onaylandı
[Fotoğraf: AA]
Kırgızistan'da halk, yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasa taslağını oylamak ve yerel seçimler için sandık başına gitti. İlk sayım sonuçlarına göre, referandumda yüzde 79,1 evet sonucu çıktı.
Kırgızistan'da referanduma katılım oranı yüzde 30 virgül 89 oldu.
Yaklaşık 6 buçuk milyon nüfuslu ülkede, 3 milyon 600 bin kayıtlı seçmenden 1 milyon 25 bine yakını oy kullandı.
İlk sayım sonuçlarına göre, yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişiklikleri için oy kullanan seçmenin yüzde 79,1'i evet dedi.
Yüzde 50 sınırını aştı
Referandumun onaylanması için yüzde 50 sınırı aşılmış oldu.
Oy kullanma merkezlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alındı,elektronik seçim sandıkları kullanıldı.
Seçmenler, kayıtlı oldukları seçim sandığında; kimlik belgesi, yüz tanıma ve parmak izi kontrolünden sonra oylarını kullandı.
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