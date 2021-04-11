Kırgızistan'da referanduma katılım oranı yüzde 30 virgül 89 oldu.

Yaklaşık 6 buçuk milyon nüfuslu ülkede, 3 milyon 600 bin kayıtlı seçmenden 1 milyon 25 bine yakını oy kullandı.

İlk sayım sonuçlarına göre, yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişiklikleri için oy kullanan seçmenin yüzde 79,1'i evet dedi.

Yüzde 50 sınırını aştı

Referandumun onaylanması için yüzde 50 sınırı aşılmış oldu.

Oy kullanma merkezlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alındı,elektronik seçim sandıkları kullanıldı.

Seçmenler, kayıtlı oldukları seçim sandığında; kimlik belgesi, yüz tanıma ve parmak izi kontrolünden sonra oylarını kullandı.