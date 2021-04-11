Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 878 bine, Brezilya'da 13 milyon 512 bine, Hindistan'da 13 milyon 445 bine ve Fransa'da 5 milyon 23 bine yükseldi.

Hindistan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan'da COVID-19'a karşı aşılanabileceğine ilişkin yayımlanan reklamların doğru olmadığını belirterek, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Libya'da kitlesel aşılama başladı

Libya'da COVID-19'a karşı kitlesel aşılamanın başladığı açıklandı.

Güney Koreli yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu aşılarının faydalarının, risklerinden fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Artan vaka sayıları nedeniyle Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.