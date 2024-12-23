NASA’nın Güneş sondası tarih yazmaya hazırlanıyor

NASA, sondanın tüm sistemlerinin çalışır durumda olduğunu ve bu cesur dalış için hazır olduğunu duyurdu.

Bu perihelion (en yakın geçiş) dalışı, Parker’ın 2025 yılı boyunca devam edecek olan son yakın geçişler serisinin ilki olacak.

Parker bu süreçte her seferinde benzer hız ve mesafeye ulaşacak, ardından görevini tamamlayacak.

NASA'nın Parker Güneş Sondası Programı Bilimcisi Arik Posner, "Bu, NASA'nın cesur görevlerinden bir örnek. Kimsenin daha önce yapmadığı bir şeyi gerçekleştirerek evrenimizle ilgili uzun süredir cevap bekleyen sorulara yanıt arıyoruz" dedi.

Güneş’in sırları çözülüyor

2018 yılında fırlatılan Parker Güneş Sondası, bugüne kadar hem Güneş’e yakınlık hem de hız rekorlarını kırarak tarihe geçti.

Sonda, Güneş’in atmosferini oluşturan sıcak plazma bulutunun içinde ölçümler yaparak, yıldızımızın nasıl çalıştığına dair veriler topluyor.

Bilim insanları, Güneş atmosferinin neden yüzeyinden daha sıcak olduğunu, manyetik alanının nasıl oluştuğunu ve kimyasal bileşimindeki sırları anlamaya çalışıyor. Parker’ın ölçümleri, bu sorulara ışık tutmayı amaçlıyor.

Bir başarı hikayesi

Johns Hopkins Üniversitesi’nden astrofizikçi Nour Raouafi, "Bu, insanlık için büyük bir başarı olacak. Neredeyse bir yıldıza iniş yapıyoruz. Bu, 1969’daki Ay inişiyle eşdeğer bir başarı," dedi.

Parker, 27 Aralık’ta sağ salim geçiş yaptığını bildirmek için bir sinyal gönderecek. 2025 yılı boyunca dört yakın geçiş daha yapması planlanan sonda, sonunda yakıtı tükendiğinde Güneş’e teslim olacak.

Parker Güneş Sondası, insan yapımı bir nesnenin daha önce hiç gitmediği bir yere giderek bilim dünyasına eşsiz veriler sunmaya devam ediyor.