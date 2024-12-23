Japonya’da artan ayı saldırıları nedeniyle avlanma yasaları gevşetiliyor

Yapılacak yasal değişiklik, lisanslı avcıların ayı saldırılarına daha hızlı müdahale etmesini amaçlıyor. Halihazırda, acil durumlarda silah kullanılabilmesi için polisin hayvanların insan yaşamı için tehdit oluşturduğuna karar vermesi gerekiyor.

Çevre Bakanlığı verilerine göre, Mart 2024’e kadar geçen bir yılda ayılarla ilgili 219 ciddi olay rapor edilirken, bu saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 9 binden fazla siyah ve kahverengi ayı yakalanarak itlaf edildi.

Uzmanlar, ayı saldırılarındaki artışı iklim krizi nedeniyle meşe palamudu gibi temel besin kaynaklarının azalmasına ve kırsal alanlardaki nüfus kaybının ardından terk edilen tarım arazilerinin artmasına bağlıyor.

Ayı popülasyonu hızla artıyor

Japonya’da Asya siyah ayılarının sayısının 2012’deki 15 binden 2024’te 44 bine çıktığı tahmin ediliyor. Hokkaido’da ise Ussuri kahverengi ayılarının sayısının üç kat artarak yaklaşık 12 bine ulaştığı belirtiliyor.

Avcı sayısı azalıyor

Japonya’da azalan ve yaşlanan avcı nüfusu da ayı saldırılarının önlenmesini zorlaştırıyor. 1975’te 517 binin üzerinde olan avcılık lisansı sayısı 2020’de 218 bine düştü. Ayrıca lisans sahiplerinin yüzde 60’ı 60 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşuyor.

Bu ay Akita’da bir ayı bir süpermarket çalışanına saldırdıktan sonra üç gün boyunca mağazada saklandı. Ayı, tuzakla yakalanarak itlaf edildi. Aynı bölgede geçtiğimiz yıl bir kişinin garajında ayıyla karşılaşması sonucu kulağını kaybetmesi ve bir otobüs durağında birkaç kişinin ayı saldırısına uğraması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Tokyo ve çevresinde son bir yılda 200’den fazla ayı görüldüğü bildirildi. Yetkililer, başkent ve çevresinde 100 ila 200 siyah ayının yaşadığını tahmin ediyor.