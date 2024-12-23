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Dünya
AA 23.12.2024 09:02

Katil İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Starbucks şimdi de grev kriziyle karşı karşıya

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen ve zor günlerden geçen Starbucks şimdi de grev şokuyla karşı karşıya. ABD'li kahve zinciri baristalarının ilk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük greve ülkenin farklı bölgelerindeki şehirlerden çalışanlar da katıldı.

Katil İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Starbucks şimdi de grev kriziyle karşı karşıya

Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının grevinin, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'nun yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Yine aynı kapsamda Denver, Columbus ve Pittsburg gibi kentlerde de Starbucks çalışanları greve katılıyor.

Starbucks çalışanları, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade ediyor.

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