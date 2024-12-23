Puslu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2024 09:03

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de "güvenli" bölgelerdeki çadır kamplarına düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde "güvenli olduğunu" ilan ettiği bölgede çadırlara düzenlediği saldırılarda, 2'si çocuk 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de "güvenli" bölgelerdeki çadır kamplarına düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını bombaladı.

İsrail saldırıları sonucu yangın çıkan çadırlarda, 2'si çocuk en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin saldırılara maruz kalan çadırlardan bazı ölü ve yaralıları çıkarmayı başardığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Starbucks şimdi de grev kriziyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
10:16
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
10:06
Kabine "Suriye ve asgari ücret" gündemiyle toplanıyor
10:02
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İdari para cezaları yüzde 43,93 artacak
09:48
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
09:35
Katil İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda en az 5 kişi öldü
"Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tuttular
"Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tuttular
FOTO FOKUS
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ