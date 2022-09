Uzay araştırmalarında bir ilk gerçekleşecek. NASA, uzay aracını asteroide çarparak yörüngeden çıkarmaya çalışacak.

Çifte Asteroidin Yönünü Değiştirme Testi isminde ve kısa adı DART olan testte okul otobüsü büyüklüğündeki uzay aracı Dimorphos isimli asteroide çarpacak.

Live from @JHUAPL: Follow the real-time journey of the #DARTMission spacecraft towards its planned impact with a non-hazardous asteroid Dimorphos in the world’s first planetary defense test. https://t.co/315O4ltodl