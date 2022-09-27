Uzay araştırmalarında bir ilk gerçekleşecek. NASA, uzay aracını asteroide çarparak yörüngeden çıkarmaya çalışacak.

Çifte Asteroidin Yönünü Değiştirme Testi isminde ve kısa adı DART olan testte okul otobüsü büyüklüğündeki uzay aracı Dimorphos isimli asteroide çarpacak.

Live from @JHUAPL: Follow the real-time journey of the #DARTMission spacecraft towards its planned impact with a non-hazardous asteroid Dimorphos in the world’s first planetary defense test. https://t.co/315O4ltodl — NASA (@NASA) September 26, 2022

Türkiye saatiyle 2.14’te gerçekleşecek

Çarpışmanın ABD doğu yakası saatiyle akşam 19.14 Türkiye saati ile salı sabaha karşı 2.14’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Kasım 2021’de fırlatılan DART uzay aracı 780 metre çapındaki ana asteroid Didymos’un yörüngesindeki 160 metre çapındaki küçük asteroid Dimorphos’u yörüngesinden çıkarmaya çalışacak.

Saatte 21 bin kilometre hızla çarpacak

Uzay aracı, Dünya’ya 11 milyon kilometre mesafedeki asteroide saatte 21 bin 600 km hızla çarpacak.

Asteroidin 100 katı küçük olan uzay aracı asteroidi yok etmeyecek. Testin yerküre için herhangi bir risk oluşturmadığı açıklandı. Çarpışma ile göktaşının hızının yüzde 1 değişmesi öngörülüyor.

Testin amacı, gelecekte Dünya’ya çarpma olasılığı bulunan uzay cisimlerinin yörüngesinden çıkarıp çıkarılamayacağını görmek.

Fotoğraflar anında iletilecek

Uzay aracının üzerindeki kamera sayesinde fotoğraflar anında iletilecek.

ABD saatiyle 6.00pm (Tsi 1.00) itibaren NASA sayfasında başlayacak canlı yayınlanda çarpışma sırasında gözlemlenebilecek.

Ayrıca İtalya Uzay Ajansı’nın ürettiği çanta büyüklüğünde uydu da çarpışmanın fotoğrafını çekip Dünya’ya iletecek.

Bunun yanı sıra; James Webb, Hubble teleskopları ve NASA Lucy Misyonu da çarpışmayı gözlemleyecek ve göktaşı yörüngeden çıkıp çıkmadığını takip edecek.