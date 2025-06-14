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Türkiye
İHA 14.06.2025 10:28

Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada

Eyüpsultan'da iki otobüsün sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, İETT otobüsüne çarptı. Motosiklet, otobüsün altında kalırken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, aynı güzergahta bir başka motosikletle yolculuk yapan aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün aileye çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü iki İETT otobüsünün arasında seyrederken, otobüsler tarafından sıkıştırıldı. İETT otobüslerinin arasında kalan sürücü sıkışmanın etkisiyle bir otobüse çarptı ardından motosikletle birlikte devrildi.

Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada

Motosiklet devrilince yanında seyreden diğer İETT otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, dün saat 17.30 sıralarında aynı cadde üzerinde motosikletle seyreden aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün önünde seyreden, baba anne ve çocuktan oluşan ailenin tehlikeli yolculuğu kaza ile son buldu.

Kaza esnasında kask takmayan aile motosikletten düştü. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, tehlikeli yolculuk yapan aileye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

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İETT Motosiklet Otobüs Trafik Kazası
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