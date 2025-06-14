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Türkiye
DHA 14.06.2025 09:19

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 5'i ağır 20 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 5'i ağır 20 yaralı

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 5'i ağır 20 yaralı

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 5'i ağır 20 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 4’ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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