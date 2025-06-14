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Türkiye
AA 14.06.2025 06:06

Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde F. G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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