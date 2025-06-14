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Türkiye
TRT Haber 14.06.2025 06:17

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ülke genelinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, sıcak havanın etkisinde bulunan Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar biraz azalarak mevsim normallerine düşecek.

Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 28, İstanbul'da 26, İzmir'de 34, Antalya'da 30, Adana'da 34, diyarbakır'da 39, Samsun'da 25, Trabzon'da 21, Erzurum'da 26 derece civarında seyredecek.

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