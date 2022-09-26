Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanada, Mahsa Amini'nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım uygulayacak
[Fotograf: Reuters]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Mahsa Amini’nin ölümünde sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.
İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Trudeau yaptığı açıklamada, "İran'ın tekrar tekrar insan haklarını hiçe saydığını gördük, şimdi bunu Mahsa Amini'nin ölümü ve protestolara yönelik baskıyla görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağımızı duyuruyorum" dedi.
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