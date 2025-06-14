Bakan Yerlikaya: Jandarmamız milletimizin tertemiz vicdanındadır

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın nice destanlar yazdığını, Türk milletinin huzur ve güvenliği için her daim nöbet tuttuğunu belirtti.

Tevazu ve fedakarlıkla kutsal görevini ifa eden jandarmanın, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarmamız milletimizin tertemiz vicdanında, onun gönlündedir"

"Şanlı al bayrağımızın gölgesinde nice destanlar yazan, asil milletimizin huzur ve güvenliğini için her daim nöbette olan kahraman Jandarmamız.

Sizler; 186 yıldır Aziz Milletimizin emrinde, onun hizmetindesiniz. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazuyla ve fedakarlıklarla kutsal görevini ifa eden Jandarmamız, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusudur.

Jandarma yüce dağ başlarındadır. Jandarma, uçsuz bucaksız ovalarda, aşılmaz denilen dar geçitlerde, sarp kayalıklardadır. Ve Jandarmamız; milletimizin tertemiz vicdanında, onun gönlündedir.

Terörle mücadeleden, asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden, siber güvenliğe ve trafik hizmetlerine kadar her alanda varlık gösteren Jandarmamız ve onların fedakar aileleri ile gurur duyuyoruz.

Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle; gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan; halen görev başında olan tüm personelimizi, yürekten tebrik ediyorum.

Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun".