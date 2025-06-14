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Gündem
TRT Haber 14.06.2025 08:30

Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen büyük çaplı operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, 22 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
[Arşiv (AA)]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Jandarmanın, JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkisinden 100 tondan fazla toz esrar elde edilebileceğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurguladı.

Açıklamaya göre, operasyonlar; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalara; Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları da destek verdi. Operasyonlarda 143 operasyonel timde görevli 1.780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri ve 2 JİHA görev aldı.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 22 şüphelinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Diyarbakır Valisi'ni, Lice Kaymakamı'nı, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyona katılan jandarma personelini tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
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