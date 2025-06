Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Jandarmanın, JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkisinden 100 tondan fazla toz esrar elde edilebileceğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurguladı.

Açıklamaya göre, operasyonlar; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

“Jandarmamız Diyarbakır’da 100 tondan fazla Toz Esrar elde edilebilecek 12 Milyon 389 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdi❗”



Diyarbakır’da JİHA ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle Jandarmamız tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonlarımızda;

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalara; Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları da destek verdi. Operasyonlarda 143 operasyonel timde görevli 1.780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri ve 2 JİHA görev aldı.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 22 şüphelinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Diyarbakır Valisi'ni, Lice Kaymakamı'nı, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyona katılan jandarma personelini tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.