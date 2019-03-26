Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle bir uzay yürüyüşü yapmayı planlıyordu.

Plana göre iki kadın astronot Anne McClain ile Christina Koch, 29 Mart'ta uzay yürüyüşü yapacaklardı.

Ancak medium beden astronot kıyafeti kalmaması nedeniyle bu plan iptal edildi.

Açıklamada, "Görev yöneticileri, istasyondaki uzay giysilerinin elverişliliği açısından görevlendirmeyi ayarlamayı kararlaştırdı. McClain, ilk uzay yürüyüşü sırasında medium beden üst gövde giysisinin kendisine uyduğunu öğrendi. Ancak 29 Mart'a kadar sadece bir tane medium beden üst giysi yapılabileceği için, bunu Koch giyecek." ifadelerine yer verildi.

NASA, McClain'in yerine Koch'a erkek astronot Nick Hague'ın eşlik edeceğini duyurdu.

McClain'in ise 8 Nisan'da Kanadalı astronot David Saint-Jacques ile başka bir göreve gitmesi bekleniyor.

Kaynak: NASA