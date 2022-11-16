Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis" misyonuyla NASA, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Bugünkü fırlatma ile, dünyanın en karmaşık ve en güçlü roket gemisi olduğu düşünülen "Artemis 1" uzay aracı, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için zorluk testinden geçiyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

Bunun yanı sıra, NASA, Ay'da radyasyonun etkilerini ölçmek için uzaya iki cansız kadın mankeni göndermeyi planlıyor.

Artemis-1'in 25 gün sonunda 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te gerçekleştirilecek.