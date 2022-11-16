"Ateşli silahları yasaklama" yasa tasarısının parlamentoda tartışılmasının ardından onaylandığını bildiren Devlet Bakanı Chris Hipkins, şiddet eğilimli bireylerin silaha erişiminin engellenmesiyle kamu güvenliğinin artırılacağını kaydetti.

Hipkins, yasanın, yargıçlara, ateşli silahlarla ilgili suçlardan hüküm giyen bireylerin tekrar silaha erişimi ya da kullanımını yasaklama yetkisi verdiğini duyurdu.

Yeni yasa çerçevesinde geçmişte silahlı suçlara karışan bireylerin yeniden silah edinmesi 10 yıla kadar yasaklanabilirken, yasayı ihlal edenler 2 ila 7 yıl arasında ceza alabilecek.

Yeni yasayla birlikte ülkede suç oranında düşüş bekleniyor.