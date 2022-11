Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya’nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelenskiy, "Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor. Ona savaşı bitirmek için on madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için on füze fırlattı" ifadelerini kullandı.