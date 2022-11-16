Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın barış planının her maddesine Rusya’nın on füzeyle karşılık verdiğini duyurdu.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya’nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelenskiy, "Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor. Ona savaşı bitirmek için on madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için on füze fırlattı" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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