NASA, uzun süredir takibini sürdürdüğü Bennu isimli gök taşını çok yakından görüntüledi.
Sosyal medya sitesi Twitter’dan paylaşılan fotoğrafın, gök taşına 690 metre mesafeden çekildiği ifade edildi.
This is the view from the closest orbit a spacecraft has ever made around a planetary body.— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 17 Haziran 2019
This navigation image of asteroid Bennu was taken shortly after orbital insertion on June 13 from a distance of 0.4 miles (690 m).
Image details: https://t.co/8aFYUKK4cW pic.twitter.com/jraAXwRAw1
Bennu’yu incelemek üzere Osiris-Rex isimli uzay aracı görevlendirilmişti.
Gök taşından elde edilen veriler, güneş sisteminin detaylıca ele alınmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.
Kaynak: NASA