Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk polisi bu yaz döneminde memleket yoluna düşen yurt dışındaki vatandaşları ilk kez Türkiye sınırlarının ötesinde, Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılamaya başladı.

"Avrupa'daki vatandaşlarımız bu yaz ülkemize daha rahat ulaşım imkanı bulacak"

Uygulamanın hayata geçirildiğine dair paylaşım yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Avrupa'daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkanı bulacak. İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle ilk kez sıla yolundaki vatandaşlarımızı kendi polisimiz, kendi görevlilerimiz ve Türkçe-Sırpça bilen öğrencilerimizle Sırbistan'daki sınır kapılarında karşılıyoruz" dedi.

YTB Başkanı Eren, geçen ramazan ayında Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, uygulamanın müjdesini vermiş ve "Bu izin sezonunda Türkiye'ye seyahat eden Avrupa’daki vatandaşlarımız için Sırbistan sınırında Türk polisi, YTB görevlileri ve YTB’nin uluslararası öğrencileri olacak" açıklamasını yapmıştı.

Her türlü ihtiyaç için destek

Yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşlar için önceki yıllarda Türkiye’deki sınır kapılarında karşılama ve uğurlama törenleri yapan ve bu süreçte vatandaşların yol boyunca duyacakları çeşitli ihtiyaçları temin eden YTB, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Türkiye sınırlarının dışında, Sırbistan’da karşılama faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladı. Sırbistan polisinin de eşlik ettiği YTB görevlileri ve Türk polisi, memleket yolundaki vatandaşların gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor.

Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel personel de iletişim için dil sorunu yaşayabilecek vatandaşlara yardımcı oluyor. Yine YTB tarafından tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan araçla da güzergah boyunca yaşanabilecek olumsuz durumlara destek veriliyor.

7/24 çağrı merkezi

YTB’den yapılan açıklamada ayrıca, 1 Temmuz itibarıyla vatandaşların geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki Bosphoros Hotel adlı konaklama tesisinde, YTB standı ve çağrı merkezi oluşturulacağı, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde yaşadıkları sorunlar için +381 63 816 20 30 numaralı hattı arayarak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti alabileceği belirtildi.

Karşılama törenlerinin Türkiye’deki sınır kapılarında da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun olarak geldikleri il ve ilçe merkezlerinde de düzenlenecek etkinlikler ile ana vatanda keyifli bir tatil geçirmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye’den dönüşler için de uğurlama etkinlikleri düzenleyecek olan YTB, dönüş yolunda da İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı imkanları sunacak.

Kaynak: TRT Haber